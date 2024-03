Ternana, nel segno di Pereiro: "Al lavoro per migliorare ancora"

Nel segno di Gaston Pereiro! La pesante vittoria nella sfida-salvezza col Cosenza porta la firma dell’uruguaiano autore del gol decisivo, terzo personale da quando è arrivato alla Ternana. "Sono felice per questa rete – ha detto El Tonga – e soprattutto per i tre punti ottenuti. Amatucci ha toccato la punizione servendomi la palla che ho portato un poco avanti, e quando ho visto che avevo uno spazio libero non ho esitato a calciare. È andata bene". Anche in occasione di questa marcatura Pereiro si è diretto verso la panchina rossoverde per abbracciare il “diesse“ Stefano Capozucca. "Lo conosco da tempo – spiega – e ha spinto tantissimo affinché io venissi a Terni. È stato un gesto di gratitudine".

La Ternana non molla e nella corsa finale verso la salvezza un fattore importante sarà la condizione atletica che non sembra difettare nelle Fere. "Merito del professor Matarangolo – dice Pereiro – che ci fa sudare parecchio. È un preparatore atletico bravissimo e il lavoro al quale ci sottopone sta facendo molto bene sia a me che ai miei compagni".

Adesso c’è la sosta del campionato che riprenderà il primo aprile con le fere ospiti della Sampdoria. Dove può arrivare la Ternana? "Abbiamo tanti giovani capaci – ribatte El Tonga – e la squadra a mio parere ha ancora margini di miglioramento per cui dovremo lavorare per sfruttare queste potenzialità. A Genova ci attende un’altra finale. Avremo due settimane per prepararla con l’intento di fare risultato".

Intanto, nel posticipo di ieri l’Ascoli ha battuto il Lecco portandosi in zona play-out a un punto dalla Ternana. Le Fere riprenderanno a lavorare domani (ore 14.30) al “Taddei“, a porte aperte. Non saranno a disposizione di Roberto Breda ben 6 nazionali. Si tratta dei centrocampisti Lorenzo Amatucci e Giacomo Faticanti e degli attaccanti Filippo Distefano e Antonio Raimondo, che oggi si raduneranno a Coverciano con l’"Under 20" azzurra in vista dell’impegno in Romania nella Elite League, oltreché del centrocampista Niklas Pyyhtia, impegnato con l’Under 21 della Finlandia, e dell’attaccante Jan Zuberek, convocato nell’Under 20 polacca. Oggi, alle 15, una delegazione della Ternana presenzierà alle esequie dell’ex allenatore rossoverde Claudio Tobia, nella Chiesa di San Giovanni Battista a Marsciano.