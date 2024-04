Ternana, Franchi in porta. Sempre più “linea verde“

Nel momento decisivo della stagione le Fere perdono Antony Iannarilli per infortunio. La linea verde troverà dunque massima espressione anche in porta, dove vedremo con ogni probabilità Denis Franchi (2002). A sei giornate dal termine, in vista delle trasferte di Cremona e Brescia, la Ternana resta a -2 dalla salvezza diretta dopo un turno che non ha sostanzialmente variato lo scenario precedente, vedi i molti pareggi (anche quello tra Ascoli e Venezia, 0-0 nel posticipo) e in cui dal 10° posto in giù nessuna squadra ha vinto.

Iannarilli lancia un messaggio affettuoso e positivo con un post sul suo profilo Instagram: "Volevo ringraziare davvero tutti per la vicinanza e il sostegno che sento in questo momento. Avrò bisogno di un periodo di riposo… ma testa e cuore saranno lì ogni giorno con i miei compagni per portare a termine il nostro grande obiettivo! Ora tutti uniti e compatti perché “è finita“ si dice solo alla fine... Forza Fere". Contro il Modena il portiere ha salvato il risultato con grandi parate, in misura addirittura maggiore rispetto ad altre volte. Il destino, pazzo e crudele, gli ha riservato la frattura di due costole in un violento impatto fortuito con Lucchesi durante i minuti di recupero. Per la Ternana è una fase terribile, visto che due settimane fa è terminato in anticipo anche il campionato del difensore Sgarbi che si stava rivelando tra i migliori. Il sostituto di Iannarilli è Denis Franchi, arrivato in gennaio dal Burnley, cresciuto nelle giovanili dell’Udinese, poi approdato in quelle del Psg.

Nel team parigino ha anche collezionato alcune panchine in prima squadra. Vanta una presenza in Nazionale Under 20. Su Franchi la Ternana ha scommesso senza indugi, vedi contratto fino al 2027. Ma occhio anche a Tommaso Vitali, classe ’99, rossoverde doc (una parentesi alla Viterbese nel 2019/2020), che anche in questa stagione è il "terzo".

Intanto, i gruppi organizzati provano a dare la carica alla squadra. Anche al termine di Ternana-Modena la Nord e la Est hanno applaudito i calciatori, confermando il pieno supporto per le ultime sei gare di campionato. "Sentiamo sempre la loro grande vicinanza in casa e in trasferta – spiega Marco Capuano – e ci chiedono quel qualcosa in più che contro il Modena è mancato. Dobbiamo analizzare gli errori, ripartire dalle poche cose buone fatte in questa partita e rispondere sul campo. Vogliamo salvarci a ogni costo. Siamo lì con le altre e la salvezza diretta è a 2 punti". Ora una doppia difficile trasferta, iniziando dalla gara di Cremona (sabato ore 14): "Giochiamo sempre per vincere e lo abbiamo dimostrato anche in gare importanti. Ma fare un filotto per una squadra che lotta per salvarsi non è semplice. Sulla carta Cremonese e Brescia sono più forti di noi – conclude il capitano rossoverde – ma giocandocela alla morte possiamo fare qualcosa di buono". La squadra di Breda riprenderà ad allenarsi oggi alle 14.30 a porte aperte.