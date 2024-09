Ternana, Abate: "I ragazzi mi sono piaciuti" . Ma il punto va un po’ stretto ai rossoverdi

La Ternana non è riuscita a spezzare l’"incantesimo" del “Barbetti“, dove non vince da 70 anni, ma la prestazione nel derby col Gubbio è piaciuta a Ignazio Abate. "Dobbiamo ancora migliorare – ha detto il tecnico delle Fere nel dopogara – e cercare di essere maggiormente incisivi, però i ragazzi mi sono piaciuti perché hanno fatto la partita fino all’ultimo con determinazione e ardore. Portiamo a casa un punto importante, conquistato contro una squadra di spessore su un campo dove sono convinto che sarà difficile per le altre farvi risultato. Mi dispiace per i miei e per i tifosi che avrebbero meritato di più. Il nostro è un gruppo molto rinnovato e sotto il profilo fisico alcuni non hanno raggiunto ancora i livelli ottimali. Dobbiamo continuare a lavorare con fiducia e abnegazione. Lo stiamo facendo, a testa bassa, anche per creare una nostra precisa identità. Quanto ai tifosi, sono stati eccezionali anche stavolta e avrebbero meritato la soddisfazione della vittoria. Mi auguro di potergliela regalare molto presto in casa". A Gubbio le fere non sono riuscite a sfondare la granitica difesa avversaria ma hanno registrato la prima gara senza subire reti.

"Durante l’incontro abbiamo cambiato le modalità della fase difensiva – puntualizza Abate – e in particolare nel finale quando abbiamo accusato un certo affaticamento fisico. Nonostante ciò siamo riusciti a fare la nostra partita e il gol l’abbiamo pure fatto allo scadere con Cianci, però è stato annullato. Al riguardo, ho dei dubbi dopo aver rivisto le immagini dell’episodio. Comunque – ha concluso l’allenatore rossoverde – teniamoci questo punto ottenuto su un campo difficile, ma rimane un poco di amarezza". Contro il Gubbio ha esordito con le fere Alessio Curcio, entrato a inizio ripresa, che ha mancato d’un soffio la realizzazione di un gol. "Un vero peccato – ha detto l’attaccante – perché vincere una gara così importante e con un mio gol all’esordio sarebbe stato il massimo. In ogni caso sono contento per la mia prima con la maglia delle Fere. Il Gubbio ha giocatori forti e darà filo da torcere a chiunque. Sul campo ho trovato un’ottima intesa sia con Donnarumma che con Cianci e col tempo riusciremo ad affinarla. Il nostro allenatore ha ragione, dobbiamo essere più incisivi. Lui ha una concezione offensiva del gioco e per metterla in atto dovremo lavorare in maniera costante. Abbiamo creato molte occasioni e l’applicazione ci consentirà di raccogliere i frutti". Curcio ha un pensiero anche per i tifosi. "Hanno riempito tutto il settore – dice – e la sensazione è stata bellissima. Li ringraziamo perché ci hanno spinto durante tutta la partita e il loro aiuto sarà fondamentale nel campionato".

Le Fere hanno ripreso a lavorare già da ieri mattina, al Taddei a porte chiuse, per iniziare la preparazione in vista dell’impegno casalingo di domenica col Pineto (ore 20.45). Ai saluti il mediano Jakub Laboiko che ha risolto consensualmente il contratto con la Ternana.