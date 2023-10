Tenta di baciare sulla bocca una 15enne

Aveva cercato di baciare sulle guance e poi sulla bocca una quindicenne sua conoscente, che aveva bloccato in strada trattenendola per le spalle dopo averla fermata lungo le vie del l centro della città. Con l’accusa di violenza sessuale i carabinieri di Orvieto hanno denunciato uno straniero di 43 anni a cui è stato anche notificato un provvedimento di divieto di avvicinamento alla ragazza.

L’episodio risale al primo pomeriggio del 14 agosto scorso quando la giovanissima, in pieno centro, era stata avvicinata da un suo conoscente che, trattenendola per le spalle, l’aveva baciata sulla guancia, per poi tentare di baciarla anche sulle labbra. L’immediata reazione della giovane che era riuscita a divincolarsi, aveva fatto desistere l’uomo che si era quindi allontanato.

La ragazzina si è difesa con molta energia ed ha così respinto le avances. Una volta tornata a casa, la studentessa ha informato dell’accaduto i genitori che, immediatamente, hanno presentato denuncia ai militari di Orvieto a cui sarebbero state fornite le generalità del 43enne, che quindi sarebbe persona conosciuta dalla famiglia della giovane. La successiva attività investigativa dei militari, che hanno ricostruito la condotta dell’uomo, ha portato alla sua denuncia . Gli esiti delle indagini, coordinate dalla Procura ternana, hanno poi consentito alla magistratura competente di adottare la misura di divieto di avvicinamento alla minorenne per scongiurare il ripetersi di analoghi episodi.