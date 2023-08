Tennis a Todi: Apre il Museo della Racchetta

Il Ferragosto della città di Jacopone è all’insegna del grande tennis. Sono in programma in questi giorni, fino a sabato, gli Internazionali di Tennis Città di Todi, giunti al quindicesimo anno di vita. Un traguardo importante, degno di essere celebrato anche con il “Museo della Racchetta“, aperto e visitabile oggi nella Sala vetrata dei portici comunali. L’esposizione mostra una rappresentanza di circa 50 dei 1.110 pezzi totali della collezione assemblata dall’ideatore Paolo Bertolino. Per l’occasione la tuderte Marta Nizzo, pluricampionessa mondiale nel tennis per trapiantati e recentemente medaglia d’oro ai World Transplant Games di Perth (Australia), ha donato la sua racchetta al museo. Quello organizzato da Mef Tennis Events di Marcello Marchesini è riuscito negli anni ad imporsi come uno dei tornei più longevi dell’intero panorama italiano ed internazionale: anche all’estero non sono molti, infatti, gli eventi che possono vantare tanti anni di storia. "Ogni torneo Challenger rappresenta non solo una competizione sportiva di rilevanza internazionale – afferma il sindaco Ruggiano - ma anche una vetrina per le città che li ospitano. La presenza del nome di Todi sul calendario Atp dal 2007 ad oggi, quindi sul sito AtpTour.com, sulla App e su tutti i siti collegati, rappresenta una vetrina che ogni anno conta 600.000.000 di visite degli utenti di tutto il mondo. Gli studi Roi (return of investiment - ritorno dell’investimento) dicono che la sola esposizione del nome della città, per ogni torneo, si può quantificare con il valore di 65mila euro, dunque quasi un milione di euro per le 15 edizioni svolte". A ciò si aggiunga la visibilità data dai mezzi di comunicazione stampa, pubblicazioni web, social media, pubblicità statica, live streaming e live scoring.

Susi Felceti