Tempo di Apericerca Intelligenza artificiale Segue spuntino

Nuovo appuntamento per Apericerca, il ciclo di apertivi scientifici in compagnia dei ricercatori dell’Università degli Studi che “disseteranno“ la curiosità dei partecipanti sui temi di scienza: gli incontri di marzo e aprile 2023 si tengono tutti a Palazzo della Penna. Il prossimo è giovedì alle 18 con “ ChatGPT e intelligenze artificiali“, con Valentina Franzoni. Alla scoperta di potenzialità, sfide e implicazioni etiche della creazione di algoritmi in grado di generare testo e immagini. Prenotazione obbligatoria online [email protected]