Temi attuali, “L’orgoglio e i pregiudizi“. Storie di conquiste e battaglie difficili

Arriva il nuovo podcast della Rai Tgr Umbria “L’orgoglio e i pregiudizi” di Giulia Bianconi ed Elisa Marioni con il coordinamento di Antonella Marietti. “L’orgoglio e i pregiudizi” affronta temi di attualità: identità che rifiutano etichette, differenze che rivendicano il diritto alla partecipazione sociale, di fronte a discriminazioni che tornano a colpire, oggi più di ieri. In una realtà di provincia come quella umbra, una comunità LGBT numerosa e attiva lotta quotidianamente contro vecchi pregiudizi e paura del diverso. Lo fa sfruttando la potenza comunicativa dei corpi delle drag queen di una serata divenuta ormai punto di riferimento anche fuori regione. Attraverso le battaglie di famiglie che chiedono il riconoscimento dei propri figli e di chi è in attesa di adeguare la propria esteriorità all’identità percepita da sempre.

Un plauso all’iniziativa dalla sindaca Vittoria Ferdinandi che ha aperto l’incontro con una profonda analisi sul fenomeno sul quale l’amministrazione comunale è impegnata. Presenti anche il questore di Perugia Dario Sallustio, la vicedirettrice della Tgr Roberta Serdoz, il caporedattore della Tgr Umbria Luca Ginetto, il direttore della sede Rai dell’Umbria Giovanni Parapini.