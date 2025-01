BEVAGNA Nonna Iside, tra le influencer più famose dell’Umbria con la sua cucina e le sue ricette, diventa protagonista della televisione svedese. A Bevagna sono arrivate le telecamere della Svt. La rete principale della Scandinavia, con 16 milioni di ascolti a settimana, era in Italia per un servizio sulle nonne influencer in Italia e non si poteva evitare un saluto proprio a Iside. Immediato e scontato il feeling con Nonna Iside. "Un servizio positivo di cui abbiamo tanto bisogno in questi tempi difficili - ha detto la giornalista che è venuta in Umbria - e abbiamo anche bisogno di queste donne vere, che hanno vissuto, che hanno qualcosa da raccontare, che cucinano, vivono, e fanno tutto a mano". "Per noi – racconta il figlio di Iside, Aristide – è stato un evento eccezionale, inimmaginabile che in Svezia possa parlare di noi". Ovvia la curiosità di Iside che si è chiesta: "Come fanno a conoscermi da così lontano". La troupe straniera l’ha vista all’opera nella preparazione delle tagliatelle e, nel frattempo, lei ha raccontato la sua vita vissuta da contadina tra i campi e la cucina. "Per noi – continua Aristide - è una grande vittoria e una grande soddisfazione che condividiamo con il nostro piccolo paese, Bevagna, e i nostri amici che ci seguono come una famiglia. Il gioco continua, chissà che verrà fuori". E la prossima sfida comunque è già stata individuata: "Ci piacerebbe scrivere un libro sull’avventura di Nonna Iside, se qualche casa editrice fosse interessata, noi siamo pronti".