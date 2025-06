Teatro degli Illuminati. Boom di spettatori “affamati“ di cultura

Quattro rassegne, la stagione di prosa e danza con il Teatro Stabile dell’Umbria, poi Teatro a KM0, Teatro Ragazzi e il programma dedicato alle scuole tra operette, monologhi, concerti, che hanno generato un movimento di circa 20 mila spettatori, quasi il doppio del 2024. I numeri, diramati dal Comune a chiusura della lunga stagione evidenziano "un interesse crescente verso il Teatro degli Illuminati, che anche in questi giorni sta lavorando a ritmi serrati con i saggi della scuole di danza del territorio". L’amministrazione comunale fa il punto sulle rassegne, a partire dalla stagione di prosa e danza con il Tsu, che "ha registrato 2 mila 600 spettatori, un numero in aumento grazie alle repliche con cui abbiamo dato risposta a una domanda maggiore della capienza del teatro". Tanti sold out per gli otto spettacoli in cartellone, tra cui due anteprime nazionali che sono state allestite a Città di Castello; poi ancora mille 650 i piccoli spettatori di Teatro Ragazzi e quasi 2 mila 400 gli spettatori di Teatro a Chilometri Zero, che quest’anno ha proposto alcune repliche anche al Teatro Ore d’oro di Trestina. La stagione si conclude con gli 8 mila spettatori che hanno seguito gli altri appuntamenti: dall’operetta ai concerti, Calibro, la Filarmonica Puccini, il concerto per Alice Hallgarten, lo spettacolo dedicato alla Bibbia con Aldo Cazzullo e Moni Ovadia o il Processo storico. Positivo il commento dell’assessore alla cultura Michela Botteghi che sottolinea la collaborazione con Sogepu, gestore del teatro e con Poliedro Cultura che si occupa dei servizi ausiliari. Il successo della stagione è legato anche al forte coinvolgimento degli studenti con iniziative mirate che hanno visto in prima linea alcune aziende del territorio. Proprio in occasione della chiusura dell’anno scolastico si è svolta la cerimonia di consegna degli attestati ai 71 studenti del progetto “Videor ut video“ e ai 19 saggi delle scuole alla presenza dei dirigenti Valeria Vaccari, per il polo Franchetti-Salviani e per il Cavallotti-Patrizi Baldelli; Marta Boriosi per il Liceo Plinio il giovane; Simone Polchi per l’istituto San Francesco di Sales; Filippo Pettinari, per la scuola secondaria di primo grado Alighieri Pascoli e Silvia Ghigi per il circolo San Filippo. Sindaco e assessore hanno consegnato gli attestati agli studenti della terza edizione del percorso Videor ut video, un viaggio dentro tutti i segreti della macchina teatro, che, grazie al sostegno di Olio Ranieri e Artegraf, permette a tutti gli studenti delle superiori di assistere gratuitamente alla stagione di prosa e danza.