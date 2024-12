Teatro Capodanno con ’I ragazzi irresistibili’

Un grande classico del palcoscenico che rende omaggio al mondo degli attori per il Capodanno a teatro. Umberto Orsini e Franco Branciaroli, diretti da Massimo Popolizio, sono i protagonisti de “I ragazzi irresistibili“ (nelle foto) di Neil Simon in arrivo al Morlacchi, da venerdì 27 a martedì 31 dicembre con questi orari: venerdì 27 e lunedì 30 alle 20.45, sabato alle 18, domenica alle 17 e per San Silvestro alle 21.30 nello Speciale Capodanno: secondo una bella tradizione consolidata il pubblico potrà festeggiare l’arrivo del nuovo anno in teatro e al termine dello spettacolo potrà brindare al 2025 insieme alla compagnia.

La commedia di Neil Simon, considerato uno dei maggiori scrittori americani degli ultimi cinquant’anni, è la storia di due anziani attori di varietà che hanno lavorato in coppia per tutta la loro vita – erano il famoso duo “I ragazzi irresistibili” – si sono separati per insanabili incomprensioni e adesso, undici anni dopo, si riuniscono in una trasmissione Tv che li vuole insieme per una sola sera, per celebrare il glorioso varietà americano. I due vecchi attori cercano di ricucire lo strappo che li ha separati e ridare vita al numero che li ha resi famosi. Le loro battute e le situazioni che vivono sono fonte non solo di comicità ma anche di tenerezza e fragilità. Mattatori incontrastati, Orsini e Branciaroli ci raccontano con Popolizio alla regia le emozioni di ritrovarsi insieme per ridare vita a un testo, diventato un classico, nel tentativo di cogliere quello che lo rende più vicino a Beckett (Finale di Partita) o Cechov (Il Canto del Cigno) più che a un lavoro di puro intrattenimento.

"Il sodalizio artistico con Branciaroli – dice Orsini – dura da molti anni. Abbiamo profuso tutto l’impegno produttivo per realizzare un grande spettacolo di qualità. La differenza con le edizioni precedenti sta nel fatto che noi siamo attori seri e percepiti come impegnati. Franco e io portiamo il nostro passato in scena, come lo portano i personaggi, credo che questo rappresenti un valore aggiunto". Rilancia Branciaroli: "Credo che faremo emergere la parte più nascosta del testo, che divertirà e commuoverà, trattando di due uomini vicini alla morte e per di più di due attori anagraficamente nel ruolo". I due ragazzi irresistibili diventano tre con la regia di Massimo Popolizio. "Non siamo un terzetto – precisa – ma un quartetto, con Luca Ronconi che era il filo rosso che ci univa. E stavolta, per la confidenza con Umberto e Franco, ho potuto fare una regia senza dare i toni alle battute, curando un teatro di situazioni, ironie e amarezze, anche se dietro questi personaggi c’è l’ombra della morte". I biglietti si possono prenotare al Botteghino del Tsu, allo 075.57542222 e acquistare on line su www.teatrostabile.umbria.it

Sofia Coletti