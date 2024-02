“Taxi Pet“, servizio di utilità sociale La Usl Umbria 2 di Terni ha annunciato la collaborazione con l'Opera Pia Pubblica Assistenza per attivare un servizio di trasporto di animali domestici a supporto dei cittadini in difficoltà. Il servizio "Taxi Pet" prevede un piccolo rimborso chilometrico per aiutare le persone a portare i loro animali dal veterinario in caso di emergenza.