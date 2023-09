Tassista e spacciatore: beccato in auto con 63.000 euro in contanti e due chili di droga

Perugia, 20 settembre 2023 - Tassista, ma soprattutto spacciatore, visto che è stato beccato dalla Stradale di Todi con due chili di droga e più di 63mila euro in contanti. L'uomo, 54 anni, perugino, dopo un’inziale indifferenza alle intimazioni a fermarsi ha arrestato il veicolo nei pressi di un’area di servizio. Alla richiesta di esibire i documenti, gli agenti hanno notato un certo nervosismo ed insofferenza al controllo. Temendo potesse nascondere qualcosa, hanno così deciso di sottoporlo a perquisizione - estesa anche al veicolo – che ha dato esito positivo. Infatti, all’interno del portabagagli, i poliziotti hanno trovato cinque panetti da 500 grammi l’uno contenenti sostanza stupefacente del tipo “hashish” e, all’interno di una busta, 61.300 in contanti, verosimilmente provento dell’attività di spaccio. Inoltre, altri 1.105 euro sono stati trovati all’interno del marsupio del 54enne. Dopo averlo accompagnato in Questura per le attività di rito, l’uomo è stato arrestato per il reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e, su disposizione del Pubblico Ministero, trattenuto nelle celle di sicurezza in attesa del rito per direttissima con il quale è stato convalidato l’arresto e disposta la misura cautelare degli arresti domiciliari. Lo stupefacente, il denaro e i tre telefoni cellulari detenuti dall’uomo sono, invece, stati sottoposti a sequestro.