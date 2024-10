Tartufo bianco e patata. Ecco la mostra mercato

PIETRALUNGA - Sarà Pietralunga, con la 37esima edizione della Mostra mercato del tartufo bianco e della patata, in programma da venerdì 11 a domenica 13 ottobre, ad aprire quest’anno la stagione della trifola bianca in Umbria. L’evento sarà, infatti, il primo a livello regionale dedicato al re della tavola e quest’anno la mostra mercato di Pietralunga vuole fare le cose ancora più in grande con un’edizione speciale che celebra a 360 gradi le eccellenze enogastronomiche del territorio e il cui programma è stato presentato venerdì 4 ottobre alla fattoria didattica ‘La Balucca’ di Pietralunga. A intervenire Giuliano Martinelli, titolare dell’azienda Giuliano Tartufi, Andrea Cecchini amministratore delegato di Jimmy Tartufi e, per la stessa azienda, Daniela Bagiacchi, Antonella Brancadoro, direttrice dell’associazione nazionale Città del tartufo, e Gino Martinelli dell’associazione Valle del Carpina, oltre ai vari rappresentanti istituzionali. "Il fiore all’occhiello – ha annunciato Martinelli – sarà la Compagnia del Tartufo, un gruppo di dieci chef professionisti, gestiti da Luca Meoni, che sabato e domenica dalle 12 proporrà piatti a base di tartufo in stile street food di grande qualità".