Tappa della Tirreno-Adriatico, grande attesa. Raffica di iniziative collaterali: s’inizia domani

FOLIGNO - Sono tante le iniziative collaterali in attesa della 3° tappa della Tirreno-Adriatico, in arrivo il 12 marzo. Domani è prevista una pedalata “nella storia“. Alle 15 appuntamento al Museo Naturalistico di Colfiorito per la partenza dell’escursione guidata al Parco. Alle 16.40 l’incontro con l’autrice Gioia Bartali e a seguire un momento conviviale. Dalle 10, dello stesso giorno, appuntamenti anche nel centro storico sotto al titolo “Pedalando nella tradizione: un viaggio tra sport, passione e gusto“ con proposte enogastronomiche e menu dedicati. Al Ciclodromo comunale giochi per bambini a cura di Confcommercio, associazione Borghi e centri storici della Valle Umbra, Consorzio In Centro, Unione ciclistica Foligno e Unione ciclistica Foligno Start. Domenica ancora appuntamenti nel centro storico e, dalle 16, apertura straordinaria delle attività commerciali a cura di Confcommercio. Alle 15, nella sede della Proloco di Pale, è previsto invece il Laboratorio creativo per bambini “La corsa dei due mari incontra il Menotre“, sulla produzione di carta e una mostra fotografica. Ultimo appuntamento collaterale martedì 11 marzo con “La strada è di tutti“: seminario - incontro sulla sicurezza stradale per i ciclisti e a seguire momento conviviale. Questa volta la location è l’Auditorium Santa Caterina.