Tamberi, dopo il rientro dalle Olimpiadi vacanze in Umbria tra relax e selfie: “Perché qui? È una terra bellissima”

Panicale, 17 agosto 2024 – Ferragosto umbro per il "Gimbo Nazionale". Gianmarco Tamberi ha scelto un borgo nel cuore verde per trascorrere i due giorni a cavallo del 15 agosto, una pausa di tranquillo relax con la moglie Chiara Bontempi dopo il rientro in Italia dai giochi olimpici di Parigi. Qualche ora di pace in uno splendido resort della Valnestore (tra Piegaro e Panicale) per lasciarsi alle spalle l’amaro di una medaglia sfumata.

’Gimbo’ Tamberi non si è sottratto alle foto ricordo nella piazzetta di Tavernelle

La coppia innamorata a passeggio nella tranquilla piazzetta di Tavernelle a Panicale sarebbe passata quasi inosservata se non fosse stato per l’occhio attento dei giovani che, intorno alle 23 di giovedì si stavano mangiando un gelato con i telefonini in mano e magari sfogliando proprio qualche recente video sul campione italiano e la sua odissea francese, hanno notato la clamorosa somiglianza. Del resto, a chi sarebbe venuto in mente che lo sportivo del momento stesse trascorrendo la notte del Ferragosto in una piccola frazione lontana dalle mete più blasonate?

I selfie in strada con il campione

E invece: "E’ lui, è Gimbo!", esclama il primo. A quel punto tutti si voltano rendendosi conto che non si tratta di una controfigura: capelli mossi sotto l’orecchio e raccolti in parte in un piccolo codino sopra la nuca, camicia bianca di lino, pantaloncini corti e l’immancabile paio di scarpe da ginnastica ai piedi indossate con i calzini allo stinco. Inconfondibile il look. A dire il vero ad attrarre gli sguardi è stato anche l’abito da sera, rosso fiammante, della bellissima moglie Chiara, anche lei ormai personaggio noto (schizzata a 107 mila follower su Instagram) e amata dal pubblico ancor di più dopo la disavventura della fede nuziale scivolata dal dito del saltatore olimpionico direttamente nella Senna, il giorno della cerimonia di apertura dei Giochi. Lui le chiese perdono proprio con una dedica romantica sui social e il web impazzì. E così, tra qualche risata e Gimbo che stringe mani accogliendo di buon grado tutte le richieste di foto ricordo, la coppia attraversa piazza Mazzini si ferma al Bar Centrale e indisturbata prosegue la serata romantica. Anche la cronista rispetta il contesto, si accontenta della foto scattata sotto l’orologio della piazza: Gimbo merita il suo momento di tranquillità. Solo uno scambio di battute. "Perché in Umbria?". "Perché è bellissima".