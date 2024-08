Tamberi, vacanze al lago. Con cena a Passignano

PASSIGNANO SUL TRASIMENO – Durante la sua visita in Umbria non è mancata per Gianmarco Tamberi una visita al lago Trasimeno. Su queste colonne avevamo raccontato del Ferragosto in Valnestore per Gimbo e sua moglie Chiara Bontempi. Precisamente, la coppia ha soggiornato a Borgo dei Conti, un resort a Montepetriolo ma era stata avvistata proprio la sera del 15 agosto a spasso nella piazza di Tavernelle. Nei giorni seguenti però sono arrivate le foto sui social proprio della moglie Chiara che ha immortalato la bellezza del resort dove si stavano godendo alcuni giorni di relax, "Due giorni di coccole e riposo", ha scritto la consorte in un post condiviso su Instagram. Poi è arrivata una foto proprio da Passignano sul Trasimeno dove la coppia ha cenato all’interno del ristorante ’Sottovento’ godendosi un’ottima cena di pesce. Il titolare del locale Sottovento, Francesco Turcheria ha immortalato il momento con una foto insieme a Tamberi, poi pubblicata nei canali social: "Felici ed onorati – ha scritto – di aver avuto al Sottovento il grande campione olimpico Gianmarco Tamberi".