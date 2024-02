Tagliato il ’bonus psicologo’. All’Umbria solo 74mila euro

Un taglio di 300mila euro da parte del Governo per il bonus psicologico in Umbria. Se infatti nel 2022 a favore della Regione erano stati stanziati prima 148mila euro a cui se ne sono aggiunti successivamente altri 223mila (per un totale di 371.835 euro), nel 2023 al momento sono stati assegnati soltanto 74.264 euro, cinque volte di meno. Va ricordato che il beneficio economico è riconosciuto una sola volta a favore delle persone che ne presentano richiesta e con un reddito Isee in corso di validità non superiore a 50.000 euro. Il nuovo decreto modifica a decorrere dall’anno 2023 le fasce dell’indicatore. E infatti con indicatore inferiore a 15.000 euro, il beneficio fino a 50 euro per ogni seduta è erogato a concorrenza dell’importo massimo stabilito in 1.500 euro per ogni beneficiario. Con Isee compreso tra 15.000 e 30.000 euro il beneficio fino a 50 euro per ogni seduta è erogato a in 1.000 euro per ogni beneficiario. E infine con reddito Isee fra 30 e 50mila euro il beneficio fino a 50 euro per ogni seduta è erogato a concorrenza dell’importo massimo stabilito in 500 euro per ogni paziente. La domanda per il 2023 può essere presentata annualmente accedendo alla piattaforma Inps entro il 31 maggio. E sarà lo stesso Istituto previdenziale a conclusione del periodo di presentazione delle domande a redigere le graduatorie distinte per regione che resteranno valide fino a esaurimento delle risorse per l’anno di riferimento senza scordare che il beneficio dovrà essere utilizzato entro 270 giorni dall’accoglimento della domanda.