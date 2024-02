“Sweet Pampepato“. L’evento presentato alla Bit di Milano

È stata presentata ieri a Milano alla Borsa internazionale del Turismo (Bit) 2024 la prima edizione di Sweet Pampepato in programma a Terni dal 22 al 24 novembre. Una manifestazione interamente dedicata al dolce tipico ternano: si incontreranno le migliori realtà produttive per far scoprire e degustare tutto il meglio della produzione di pampepato di Terni IGP ma non solo. "L’Umbria ha una tradizione incredibile nella gastronomia, non conosciuta fino a oggi a livello nazionale – ha dichiarato l’assessore Enrico Melasecche Germini, che ha partecipato alla presentazione –. Uno di questi prodotti, assolutamente di avanguardia e di assoluta originalità, è proprio il Pampepato". "Siamo molto soddisfatti che Terni abbia un prodotto come il Pampepato che dopo il riconoscimento IGP finalmente può essere riconosciuto anche come promozione del territorio – ha dichiarato l’assessore comunale, Michela Bordoni – quindi anche a fini turistici, non solo commerciali".