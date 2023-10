Svaligiato negozio di telefonia: "Ci vorranno giorni per riaprire"

Il negozio devastato, i telefoni cellulari di cui era fornito lo Smart4 di Città di Castello e altri accessori elettronici portati via. Il tutto nel corso di un furto che è stato compiuto la notte tra mercoledì e giovedì. Dietro il colpo probabilmente una banda di ladri ‘specializzata’ che ha agito, tra le 3 e le 4 del mattino, all’interno del negozio in via delle Scienziate, nella zona del distributore del metano lungo la variante che conduce verso la E45, distante una manciata di minuti.

I malviventi hanno svuotato vetrine e scaffali, gravemente danneggiato arredi e una porta, coi locali che sono apparsi devastati, tanto che l’esercizio pubblico è stato costretto a chiudere per poter allestire di nuovo le vetrine e riprendere l’attività. "Dobbiamo fermarci qualche giorno. La parte concreta del negozio è stata distrutta, ma la nostra forza e la passione per il lavoro no. Il tempo di rialzarci e torneremo più forti di prima", ha scritto il titolare in un post nei social che è stato condiviso e commentato da tante persone, con messaggi di vicinanza e sconcerto da parte di tifernati e non solo.

Sul furto indagano gli agenti di polizia del commissariato di Città di Castello che hanno già svolto un sopralluogo e acquisito gli elementi del caso. Il negozio Smart4 si occupa di vendita e assistenza di telefonia fissa e mobile ed era fornito di decine e decine di articoli elettronici che sono finiti nelle mani dei ladri. I componenti della banda si sono avvicinati dai campi dietro al negozio per poi guadagnarsi l’ingresso dalla porta posteriore, divelta. Una volta dentro hanno fatto razzia di decine di telefoni cellulari di diverse marche, oltre ad altri apparecchi accessori lasciando i locali a soqquadro e costringendo alla chiusura fino al 16 ottobre.

Ammonterebbe ad alcune decine di migliaia di euro il bottino della merce sottratta. Un blitz durato pochi minuti anche a causa dell’allarme che è scattato. La banda, probabilmente agevolata da un complice esterno, si è poi data alla fuga approffitando del buio e del fatto che in quel momento in zona non c’era nessuno, utilizzando i campi circostanti e la vicina E45. Gli agenti di polizia, hanno svolto ieri mattina un sopralluogo acquisendo elementi utili all’individuazione dei malviventi, anche atraverso le telecamere di videosorveglianza piazzate nel negozio e nell’area commerciale circostante.