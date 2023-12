"Superbonus. Serve la proroga. Cantieri a rischio"

Perugia Condomini privati, ma anche cantieri pubblici che rischiano di rimanere incompiuti. Le conseguenze sarebbero disastrose anche a livello occupazionale. Confartigianato Imprese Umbria e Cna Umbria sono preoccupate per il fatto che la richiesta proroga della scadenza del superbonus edilizio per i condomini fissata a fine anno non sia stata ancora disposta dal Governo. "La travagliatissima vicenda del superbonus - dicono le due confederazioni - ha reso particolarmente difficile per le imprese condurre nei ristrettissimi tempi previsti il completamento dei cantieri, in un quadro di continua variazione

delle norme, stretta creditizia, inflazione e scarsità di forniture.

Dei circa 25 mila cantieri a rischio a livello nazionale molte centinaia sono in Umbria. Il mancato buon fine di una parte rilevante di questi cantieri determinerebbe un impatto economico devastante sui condomini, sulle imprese, con la possibile chiusura di molte di esse, e sull’intera economia regionale. Infatti le imprese e i privati non potrebbero sopportare per evidenti ragioni tecnico- economiche la riduzione del beneficio pubblico in caso di non rispetto del termine del 3112. Inoltre, senza un intervento governativo di proroga la pretesa di chiudere una misura nazionale di promozione del risparmio energetico di enormi dimensioni in tempi operativi non congrui potrebbe comportare il rischio di abbassare le condizioni di sicurezza del lavoro in edilizia".

L’appello? "Confartigianato e Cna hanno già proposto al Governo una proroga di almeno tre mesi, per i cantieri presso i condomini, condizionata alla realizzazione al 31 dicembre 2023 di almeno il 60% dell’intervento globale".