Super nonno Giacomo e l’amore per il verde. Il “guardiano“ del Parco Pascoletti

Anziano super star e super attivo: Giacomo Cruciani anche nel giorno del suo compleanno non è venuto meno al suo impegno quotidiano di custodire, spontaneamente, piante e aiuole del Parco Pascoletti a Ponte San Giovanni. Questo ponteggiano d’acciaio, 86 anni, è il “pollice verde” del Parco Giuseppe Pascoletti, così lo ha definito Antonello Palmerini, presidente dell’associazione Pro Ponte che ha in cura l’area verde del polmone verde e il Teatro Etrusco.

Palmerini si è congratulato con Giacomo e lo ha inserito tra i soci onorari della Pro Ponte e sarà additato come esempio da seguire per ogni iniziativa dell’Associazione di via Tramontani. Giacomo, in incognita, con il suo rasaerba, le sue forbici, zappetto e rastrello ha bonificato e valorizzato un’aiuola di rose con al centro una statua di donna nascosta, fino a pochi giorni fa, da vegetazione ed erbacce.

Un barlume di luce tra l’oscurità dei vandali che deturpano con scritte incomprensibili i viali e le panchine di un’area trasformata dai recenti lavori e meta di frequentazione di famiglie e cittadini di ogni età. La Pro Ponte spera che l’esempio di Giacomo sia da stimolo per coinvolgere altri volontari a contribuire, con piccoli ma utili e indispensabili interventi, a mantenere la “salute” e la bellezza di una preziosità di Ponte san Giovanni che richiama frequentatori da Perugia e dalle località vicine.

"Giacomo - riferisce Palmerini – non ama mettersi in mostra. Ha fatto tutto in punta di piedi. Per lui si tratta semplicemente di un’azione di amore verso la cura del bene pubblico ma anche un allenamento per tenersi in forma".