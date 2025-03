Super lavoro per i vigili. Due incidenti e un rogo

Giornata movimentata quella di ieri per i vigili del fuoco che sono intervenuti per un incendio boschivo a Umbertide e per due incidenti stradali avvenuti nel pomeriggio, a poca distanza l’uno dall’altro, tra Città di Castello e San Giustino (due donne sono rimaste ferite). Nel territorio tifernate un’auto è uscita di strada e ha abbattuto parte del muro esterno di uno stabile in piena zona industriale. La donna al volante del mezzo è rimasta ferita agli arti inferiori ed è finita in ospedale. L’incidente si è verificato alle 15.10 di ieri quando la conducente, al volante di un grosso fuoristrada si è schiantato su un edificio in via Morandi 6, sede di alcuni uffici, abbattendo parte del muro esterno e incastrandosi tra i piloni alla base dell’immobile. Sul posto i vigili del fuoco di Città di Castello che hanno estratto dall’auto la signora ferita agli arti inferiori, poi trasportata dai sanitari del 118 in ospedale per le cure del caso. Sul luogo dell’incidente per i rilievi e la viabilità anche gli agenti della polizia locale. Poco dopo altro incidente a San Giustino: alle ore 16,30 ancora i vigili del fuoco sono intervenuti all’incrocio tra via Mattei e via Colombo per uno scontro tra due auto. La conducente di una delle due vetture, estratta dalle lamiere, è stata trasportata in ospedale a Città di Castello dal personale del 118. Anche in questo caso rilievi della Polizia locale. Sempre ieri allarme a Umbertide per un incendio boschivo che ha visto impegnati per ore i vigili del fuoco con un dispositivo di intervento che ha mobilitato complessivamente 5 mezzi e 12 unità operative. Le cause dell’incendio sono al vaglio e le operazioni di bonifica sono proseguite fino al tardo pomeriggio.