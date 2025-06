Super festa Natura Urbana compie 20 anni: "Il nostro impegno per il bene collettivo"

"Questo evento non è solo un anniversario, ma una vera e propria dichiarazione d’amore verso il nostro territorio e verso tutte le persone che in questi vent’anni hanno creduto in un’idea di partecipazione e crescita collettiva. Celebreremo, dunque, chi siamo stati e chi vogliamo diventare, sempre insieme". Grande festa ieri al Chico Mendez per i 20 anni di attività di “Natura Urbana“, spesi per il territorio e per il sociale. Fondata nel 2005 grazie alla visione e all’impegno di un gruppo di persone appassionate di ambiente, cultura e partecipazione attiva (tra cui spiccano i nomi di Gianfranco Salvi e Ruggero Angeletti), oggi rappresenta una delle realtà più vive e riconosciute nell’ambito cittadino per aver saputo coniugare innovazione sociale, educazione ambientale e promozione culturale attraverso progetti inclusivi, eventi e attività per tutte le generazioni. Alla guida dell’associazione c’è un giovane energico e visionario, Lorenzo Salvi, che ha ereditato dal nonno Gianfranco, la stessa passione: quella di fare qualche cosa di buono anche per il prossimo. "Ogni giorno - racconta Lorenzo - qui al parco c’è un volontario che passa e pulisce il parco. A questo proposito abbiamo anche attivato dei progetti di alternanza scuola lavoro con le scuole e oltre a questo compito di pulizia e manutenzione, gli studenti ci aiutano a organizzare degli eventi".

"Nel corso degli anni - conclude Lorenzo – il parco è diventato sempre più bello ed oggi, grazie anche a interventi mirati finanziati dal Comune, è un vero salotto per la città. Natura Urbana, nel frattempo, è cresciuta e al suo interno genitori e figli (che poi sono i principali fruitori di questa superficie verde fra i palazzi) continuano a prendersi cura del suo decoro".

Silvia Angelici