Suoni al tramonto per Todi Festival. Debuttano gli eventi di ’See you sun’

All’insegna della contaminazione creativa e degli intrecci artistici, il Todi Festival accoglie la prima edizione di “See You Sun“, il festival ideato da Edoardo Guarducci e prodotto da Orizzonte Nove con direzione artistica di Magali Berardo, pensato per celebrare il tramonto. Da oggi a domenica alla Terrazza Inferiore del Nido dell’Aquila proporranno così un’anteprima dell’evento che culminerà a San Feliciano di Magione il 14 e 15 settembre. In scena percorsi musicali appositamente ribattezzati “Vinyl Sunset Climax“ e pensati in armonia con lo spettacolo del calare del sole.

Si comincia oggi alle 19 con Marcoradi, produttore, compositore e dj, seguito da Crömic, conosciuto per la sua attitudine nel manipolare field recording e per il suo approccio audace alla produzione con influenze britanniche che si mescolano a una sensibilità internazionale, in un mix eclettico e contemporaneo. Chiude il programma di questa prima serata, Daniele Tomassini in arte Feel Fly: compositore per produzioni teatrali e cinematografiche, è anche un organizzatore di eventi musicali e culturali, dj e produttore di matrice dancefloor. Domani “See You Sun“ propone due appuntamenti: alle 18.30 “Disco Prepotente“ (un collettivo di appassionati del vinile, dei giradischi e della

riproduzione originale( e alle 21 “Napoli segreta“, progetto nato dai dj e collezionisti partenopei Lorenzo Sannino (Famiglia discocristiana) e Gianpaolo Della Noce (DNApoli), impegnati nella riscoperta di tesori nascosti: dialetto napoletano, inglese e sonorità delle prime discoteche si incontrano in un’originale sperimentazione musicale.

Concerto di chiusura, domenica alle 18.45, con Maxence Cyrin in un piano solo già sold out. Pianista e compositore francese, Maxence Cyrin è oggi uno dei pianisti più ascoltati al mondo, grazie anche alla sua famosa trascrizione per piano solo di “Where Is My Mind?” dei Pixies e per aver sviluppato adattamenti per pianoforte di brani dei Depeche Mode e dei Massive Attack.

Sempre oggi per il cartellone del Festival, il “Todi Off“ curato dal Teatro di Sacco propone il debutto nazionale – al Teatro Nido dell’Aquila alle 18 – di “Wet Floor“ di Fabio Pisano: una riflessione sulla verità delle notizie dove realtà e finzione si confondono con Federico Giaime Nonnis e Daniel Dwerryhouse per la regia di Maria Assunta Calvi.

Sofia Coletti