Suona ad Assisi la ’Musica di pace’. In Basilica 500 ragazzi con Uto Ughi

Nella Basilica superiore di San Francesco, al cospetto di 500 studenti delle scuole di Assisi, hanno preso il via due progetti nel segno della musica, della cultura, della pace. Il Maestro Uto Ughi e Giuseppe Valditara, ministro dell’Istruzione e del merito hanno presentato "Uto Ughi per i Giovani" e l’Orchestra nazionale della scuola italiana. Il primo rientra nel protocollo d’intesa tra il ministero e l’omonima Fondazione per promuovere la conoscenza e l’ascolto della musica classica nelle scuole, ha debuttato proprio ieri ad Assisi, con l’esecuzione de "Le quattro stagioni" di Antonio Vivaldi eseguite da I Filarmonici di Roma e raccontate dal maestro Ughi – impossibilitato a suonare - con passione e anche una ‘disciplina’ che hanno fatto apprezzare la composizione, il suo significato, ma anche cosa c’è dietro a un esecuzione e l’emozione e la serenità che può offrire.

Il secondo è stato illustrato dal ministro Valditara: "Oggi nasce l’Orchestra nazionale della scuola italiana, dei licei musicali italiani, e sarà composta da 60-70 giovani. Un’iniziativa che vuole valorizzare il talento dei nostri studenti e il ruolo fondamentale della musica nella formazione e nella crescita culturale dei giovani non è solo arte, ma anche disciplina, cultura e identità. È un linguaggio universale". "Sono grato al Ministro Valditara e al Maestro Uto Ughi per aver scelto la Basilica di San Francesco, uomo di pace e fraternità universale: la musica è e deve diventare sempre più esperienza e strumento di pace" le parole di fra Marco Moroni, Custode del Sacro . Al termine del concerto il ministro Valditara ha definito l’esperienza "commovente", e ha raccontato le emozioni da lui direttamente raccolte fra gli studenti: entusiasmo, passione e serenità e soprattutto rispetto.

Maurizio Baglioni