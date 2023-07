Sul lago c’è il ’Palio delle Barche’ E Passignano trattiene il fiato

PASSIGNANO – Oggi è il giorno del Palio delle Barche, Passignano in festa trattiene il fiato con tutti i suoi colori. Intanto il Centro Due si è aggiudicato la Corsa delle Brocche. A far trionfare i colori del proprio Rione sono state le tre giovanissime impegnate nella staffetta: Alice Carlani, Veronica Arcaleni, Flavia Titi. Perché "Le donne – come spiegato da Marzia Ragnoni alla presentazione dell’evento Palio delle Barche di Passignano – nella sfida principale hanno un solo ruolo, importantissimo, quello di portabandiera. A loro è dedicata completamente e in maniera esclusiva questa prova di abilità, sempre più apprezzata: tre ragazze per Rione corrono a staffetta con brocche di coccio sulla testa".

E ieri sera invece è stata la volta del lancio della sfida dove le squadre si sono dedicate a vicenda sfottò e rime goliardiche offrendo un grande spettacolo a tutti gli spettatori. Oggi invece alle 18.30 l’atteso Palio in cui i rioni di affrontano prima in acqua, poi per le vie del paese, barche in spalla, e nella terza fase di nuovo in acqua. A precedere la competizione, alle 16, altra novità, il corteo dei rioni in cui sfilano con i loro colori. "La grande festa di Passignano e dei passignanesi – l’ha definita il sindaco del borgo lacustre Sandro Pasquali – Una manifestazione a cui la città lavora tutto l’anno e che tiene viva la nostra comunità attraverso una grande socialità". Il borgo lacustre si prepara dunque alla sfida tra i rioni (Centro storico, Centro Due, Oliveto e San Donato) che rievoca l’ultimo atto della battaglia tra la famiglia degli Oddi, costretta a lasciare Passignano barche in spalla, e quella dei Baglioni.