Successo di pubblico. Oltre 69 delizie in gara. Ecco i bar vincitori

Si è conclusa in grande stile la terza edizione di Perugia Cocktail Week, la manifestazione che ha coinvolto 23 bar di Perugia, con altrettante drinklist dedicate ai prodotti sponsor e 69 cocktails in gara, ma anche 6 masterclass e guest serali di cui due internazionali. I vincitori dell’edizione 2024: 1° Mirco Cicchi (Secret Priori), 2° Alessio Balestra (Collins), 3° Riccardo Ceccarelli (Menchetti). Miglior bartender under 25, Ignazio Vignola (La Biblioteca del Conte); miglior Bar Team, sostegno e partecipazione alla manifestazione (Dempsey’s).