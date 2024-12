Successo di “Natale con Dante“. Incontri molto partecipati

GUBBIO - In archivio l’iniziativa “Natale con Dante“, organizzata dall’associazione culturale Stella Maris nella sala ex refettorio della Biblioteca Sperelliana, con la terza e ultima serata svoltasi venerdì. L’evento, dedicato al commento teologico dell’ultimo canto del Paradiso da parte di Luigi Girlanda, è stato molto partecipato; presente anche la dirigente scolastica del Polo Liceale Mazzatinti, che ha espresso profonda soddisfazione per l’iniziativa e per il coinvolgimento attivo dei ragazzi dell’indirizzo artistico, il cui contributo è stato molto apprezzato. Non sono mancati i ringraziamenti da parte dell’associazione nei confronti di chi ha contribuito alla riuscita di “Natale con Dante“. A partire dal Comune di Gubbio, che ha patrocinato l’evento rappresentando "un segnale importante di sostegno alle attività culturali della città", passando per Massimo Capacciola, "che nei suoi interventi ha voluto proporre riflessioni personali, frutto della sua esperienza e della sua ricerca personale", offrendo "spunti di grandi interesse arricchendo le riflessioni proposte durante le serate". In ultimo, ma non per importanza, è stata ringraziata la componente musicale: la violinista Cecilia Bellucci e il pianista Lorenzo Cannelli.