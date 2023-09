Subasio, nuova segnaletica. Pannelli turistici in vetta con gli ’Amici della montagna’

Passa anche attraverso il potenziamento e decoro della segnaletica il rilancio del monte Subasio, uno dei luoghi più apprezzati dagli amanti della natura, delle escursioni, del paesaggio. Va in questa direzione l’iniziativa di restyling operata da parte dell’associazione ’Amici della Montagna’ di Assisi: i soci si sono dati appuntamento sulla sommità del monte Subasio, a quota 1.290 metri, e hanno risistemato lo spazio dove sono presenti pannelli che, in un luogo oltremodo panoramico, forniscono indicazioni relative alle montagne e alle località che circondano il monte di Assisi.

I pannelli erano stati collocati nel 2008 dalla stessa associazione e necessitavano dunque di un’azione di manutenzione alla quale i soci non si sono sottratti. "Abbiamo deciso di dar vita a questa azione di manutenzione e di restauro – spiegano i responsabili dell’associazione – affinché si mantengano nel tempo. Si tratta di uno spazio che è assai frequentato, proprio sul punto più alto del monte Subasio. Mentre eravamo intenti nell’opera di risistemazione die pannelli è passata molta gente, giovani che venivano da Spello, ciclisti, molte persone di Perugia e del circondario che amano ed apprezzano il nostro monte". A fianco dei pannelli è presente anche il cippo collocato dagli Amici della Montagna nel 1993 in occasione dei 35 anni dalla fondazione. A lavoro ultimato l’associazione ha collocato la propria bandiera con lo stemma. Monte Subasio che, nel periodo estivo è stato oggetto di numerose attività escursionistiche, promosse dal Comune di Assisi nell’ambito del ricco cartellone degli eventi estivi e che tanto successo hanno riscosso anche tramite i social: quasi mille, fino ad oggi, le adesioni per undici eventi fra natura e territorio.