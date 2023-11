"Su Monteluce la direzione è quella giusta"

"Il progetto della Casa della Salute a Monteluce procede nella direzione auspicata, bene l’impegno di Prelios che conferma quanto dichiarato dall’assessore Coletto in sede di question time". A intervenire è il consigliere regionale Paola Fioroni (Lega, nella foto). "Fin dall’inizio di questa legislatura - spiega Paola Fioroni - la Giunta Tesei ha lavorato per rimediare alla situazione disastrosa ereditata dalla sinistra che invece di chiedere di non parlare del passato, dovrebbe ammettere una volta per tutte le responsabilità politiche di quanto accaduto. Un quartiere fondamentale per lo sviluppo della città di Perugia abbandonato per dieci anni all’incuria e al degrado. L’assessore regionale alla sanità Luca Coletto rispondendo a un’interrogazione in Assemblea legislativa ha rimarcato l’impegno della Regione ad accelerare i tempi con tutti i mezzi a disposizione per garantire un presidio sanitario fondamentale per il cittadino con risorse del PNRR e la riqualificazione dell’immobile di via XIV Settembre ad uso sanitario. Le rassicurazioni di Prelios, in risposta a una lettera della Presidente Tesei, nel gestire l’operazione Monteluce rappresentano non solo una garanzia degli investimenti, ma confermano la progettazione individuata nel lavoro in sinergia con Palazzo Donini. Dopo anni di abbandono – conclude Fioroni - Monteluce potrà tornare a rivivere, grazie all’impegno della Giunta Tesei nel garantire soluzioni utili alla salvaguardia di un quartiere, dei suoi coraggiosi abitanti e commercianti illusi per un decennio".