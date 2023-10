Studiare? È bellissimo. Con 1,7 milioni di euro rimesso a nuovo il plesso ’Pestalozzi-Montessori’

È stata una festa. Una di quelle che solo gli occhi sorridenti e le voci dei bambini sanno rendere preziose, dando un senso concreto al lavoro degli adulti. Sono stati molti i piccoli, con le loro famiglie, a unirsi ai rappresentanti di associazioni di quartiere e partecipare all’inaugurazione del plesso di proprietà comunale in via Simpatica che ospita la primaria Pestalozzi e la scuola dell’infanzia Montessori, rimesso a nuovo grazie a lavori di risanamento conservativo e adeguamento funzionale. L’immobile accoglie 89 alunni delle cinque classi della primaria e circa 30 bimbi delle due sezioni dell’infanzia.

Erano presenti il sindaco Andrea Romizi, il vicesindaco con delega all’edilizia scolastica Gianluca Tuteri (foto piccola), gli assessori Margherita Scoccia (urbanistica) e Otello Numerini (lavori pubblici), la dirigente dell’Unità operativa Edilizia scolastica del Comune di Perugia Monia Benincasa, la dirigente scolastica dell’Istituto comprensivo Perugia 11 Isa Settembrini e la ex dirigente dell’Istituto Nivella Falaschi.

A impreziosire il momento del taglio del nastro da parte delle autorità è stato l’intrattenimento musicale offerto da sei cori (In-canto di Ellera, Senti qua di via dei Filosofi, cori dei centri socio culturali di San Sisto, Ponte Felcino e Castel del Piano e coro dell’Associazione Pian di Massiano) diretti da Maurizio e Michela Vignaroli. È seguita la benedizione da parte del diacono Silvio Rondoni in rappresentanza della parrocchia di San Raffaele Arcangelo. Presenti anche Lanfranco Ghiani e Francesco Frattegiani, rispettivamente presidente e vicepresidente del Comitato Uniti per Fontivegge che, in collaborazione con un negozio della zona, ha contribuito all’intrattenimento dei bambini fornendo giochi, così come gli educatori del Consorzio Auriga che hanno organizzato attività ludiche all’aperto nell’ambito del progetto comunale di Educativa territoriale (era presenta la responsabile servizi per minori Roberta Calamandrei).

La dirigente Benincasa ha spiegato che l’intervento sul plesso, concluso in tempo per l’avvio del nuovo anno scolastico, è stato finanziato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri per 1,7 milioni attraverso il bando per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie, pubblicato nel 2016, e fa parte del più ampio progetto di riqualificazione urbana denominato “Sicurezza e sviluppo per Fontivegge e Bellocchio”. L’edificio è stato costruito negli anni Sessanta, e ha avuto successivi ampliamenti, ma ora portava i segni del tempo, con impianti non più rispondenti alla normativa e anche vulnerabilità strutturali. Ora ha avuto l’adeguamento delle strutture alla normativa antisismica e antincendio, e il rinnovamento di tutte le finiture edilizie. Particolare attenzione è stata prestata al tema dell’accessibilità per garantire che anche i bambini e gli adulti con difficoltà di movimeto potessero utilizzare l’intero edificio, dalla palestra alle aule del primo piano. "Ora è una scuola bellissima, luminosa e accogliente che predispone all’apprendimento e allo stare bene. Una scuola è un presidio culturale di cui non si può fare a meno e rende vivo un quartiere" ha sottolineato la dirigente Settembrini. E al sindaco alcuni alunni di quinta elementare hanno consegnato doni realizzati per l’amministrazione.