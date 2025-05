Studenti escursionisti sui sentieri di montagna

GUALDO TADINO – Gli alunni della terza media dell’Istituto comprensivo gualdese hanno partecipato ad una bella iniziativa, attuata nel contesto degli eventi programmati dallo "Spring edu-FEST", nell’ambito del Progetto P-TREE, al quale l’Istituto comprensivo partecipa come partner. Gli alunni, dopo l’incontro col professor Giovanni Carlotti, animatore del festival dell’educazione, gli esperti del Cai Laura Gatti, Daniela Anastasi, Marco Scassellati, Pierdomenico Matarazzi, Riccardo Serroni, Mauro Tavone, e la direttrice del Polo museale, Catia Monacelli insieme ai docenti accompagnatori hanno raggiunto il parco di San Guido, dove, divisi in gruppi, hanno acquisito conoscenze sull’attività escursionistica sui sentieri montani, sulle condizioni di sicurezza, sulla flora e la fauna, sulla storia dei luoghi e la corretta alimentazione. Hanno gustato una merenda con pane e marmellata, hanno continuato la camminata alla volta della sorgente di Capodacqua. Quindi, nel centro storico, in gruppo hanno visitato il Museo archeologico "Antichi Umbri" di Casa Cajani e la mostra "Oltre il Tempo" presso la chiesa di San Francesco. La bella iniziativa ha avuto il plauso unanime, ad iniziare dalla dirigente scolastica Angela Codignoni. L’Edu fest continua nei prossimi giorni con diversi appuntamenti: domattina, dalle 11,30, nella sede del Ptree, un centinaio di liceali dialogheranno col professor Giovanni Bachelet, figlio di Vittorio, assassinato dalle Brigate Rosse nel 1980; all’incontro possono partecipare anche i cittadini.

A.C.