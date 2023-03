Strasimeno, duemila partecipanti In gara anche molti atleti stranieri

Tutto pronto per la Strasimeno che si svolgerà domenica con partenza alle 9.15 dal Lido Arezzo di Castiglione del Lago. Quest’anno il nome completo della gara è “Strasimeno-Ultramaratona nel Parco del Trasimeno, nei Borghi più Belli d’Italia e nei paesaggi del Perugino e del Signorelli“. Hanno partecipato ieri a Palazzo Donini alla conferenza stampa Francesca Caproni direttrice del Gal Trasimeno Orvietano, il sindaco di Castiglione del Lago Matteo Burico, Sandro Pasquali sindaco di Passignano sul Trasimeno, l’assessore all’Ambiente di Magione Silvia Burzigotti, il sindaco di Tuoro sul Trasimeno Maria Elena Minciaroni e Patrizio Lucchetti per la Fidal Umbria: per gli organizzatori il presidente del comitato organizzatore e dell’Asd Filippide Giovanni Farano e Enrico Pompei presidente dell’Atletica AVIS Perugia. Assente giustificato il consigliere regionale Eugenio Rondini, salutato e ringraziato da tutti. "Non abbiamo i numeri definitivi – ha detto Giovanni Farano – in quanto le iscrizioni sono ancora in corso ma già siamo soddisfatti con i circa 2000 partecipanti". Quest’anno ci saranno varie novità: "Abbiamo introdotto percorsi dedicati ai camminatori con la “Strasimeno Cammina“ con oltre 100 adesioni, dato incoraggiante per essere il primo anno". Un’altra novità è costituita dall’utilizzo della pista ciclabile nel tratto finale della 58 km, che costeggia la Statale 71 dalla fine della Via Romea e fino a Castiglione del Lago. Un dato interessante è la presenza di molti atleti stranieri. "Molto significativa e, speriamo di buon auspicio per un futuro di pace, la presenza contemporanea di atleti russi e ucraini. Mi auguro che sia un buon segnale per tutti noi" ha concluso Farano. Francesca Caproni. ha portato il saluto della presidente della Giunta regionale dell’Umbria Donatella Tesei: "Una manifestazione longeva e di successo".