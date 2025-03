Strade, pioggia di interventi. Lavori sulle vie che collegano . Assisi al monte Subasio

Manutenzioni, pioggia di interventi. Sono in corso lavori di asfaltatura e sistemazione di alcuni tratti di strade regionali e provinciali, in prossimità del monte Subasio; in particolare quello che collega Assisi all’Eremo delle Carceri (strada assai utilizzati dai turisti e dai tanti che apprezzano le belle naturali e le opportunità di escursioni e di sport presenti nell’area, e quello che unisce la città serafica a Gualdo Tadino. Si tratta di opere di bitumatura e manutenzione, sollecitate dal Comune di Assisi ed eseguite dalla Provincia di Perugia, necessarie per garantire maggiore sicurezza alla viabilità su strade che rientrano nel territorio comunale e che, va detto, risultano in alcuni tratti ammalorate, con proteste, in passato, da parte dei cittadini.

In particolare, sulla SR 444 del Subasio, che da Assisi porta verso Gualdo Tadino, è in fase di realizzazione la bitumatura di oltre un chilometro e mezzo di manto stradale, nel segmento tra San Presto e Pian della Pieve. Sulla SP 251 di San Benedetto, che dalla città serafica conduce all’Eremo delle Carceri, sono invece in corso lavori di ripulitura di alcune scarpate e di sistemazione delle banchine utili alla regimazione delle acque e alla messa in sicurezza del fondo stradale.

Il sindaco f.f. di Assisi Valter Stoppini e Veronica Cavallucci, assessore municipale alle opere e lavori pubblici hanno espresso soddisfazione "per due interventi che vanno a migliorare la sicurezza di due strade importanti nell’area in prossimità del monte Subasio e dell’Eremo delle Carceri, frequentate da numerosi cittadini e turisti, che richiedevano opere straordinarie di manutenzione".