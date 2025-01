Strade e marciapiedi: 3,7 milioni. E nel 2025 parte il Piano-tombini

Ci saranno 3,7 milioni per il Piano strade e marciapiedi del 2025. L’annuncio è arrivato dall’assessore ai Lavori pubblici, Francesco Zuccherini, durante la conferenza stampa di anno, che ha così precisato quali saranno gli importi destinati a questo importante capitolo. "Il Comune prevede un investimento significativo per il rifacimento di strade e marciapiedi, con un budget di 6.450.000 euro tra il 2024 e il 2025" ha spiegato l’assessore, precisando poi che nel 2024 il Piano era già stato portato a 2,7 milioni, dopo che l’amministrazione Romizi aveva stanziati soltanto un milione e mezzo. "Con quei fondi dobbiamo ancora iniziare la parte più importante dei lavori in molte strade" ha aggiunto, ricordando poi che "sono previsti anche nuovi mezzi per il cantiere comunale per migliorare l’efficienza dei servizi pubblici, tra cui una nuova rappezzatrice, una nuova autogru, un nuovo mezzo per la segnaletica stradale orizzontale, nuovi furgoni e camioncini per il cantiere, e un cassone termico per asfalto. Si prevede una nuova organizzazione per la segnaletica stradale, con una riorganizzazione delle funzioni del cantiere comunale per essere più efficienti e puntuali. Inoltre, c’è un potenziamento del programma di pulizia delle caditoie e delle forazze con 95.000 euro destinati a un nuovo appalto". A proposito di investimenti, è stato aggiunto che il 2025 sarà l’anno in cui “inizia il percorso dell’Agenda Urbana, con il 2025 come anno per mettere a terra gli interventi su San Sisto per circa 14 milioni, e una parte degli investimenti destinati a Monteluce-Sant’Erminio per circa 1,5 milioni. 18. Art Bonus. Particolare attenzione sarà dedicata all’importante lavoro che svolge l’Ucio Edilizia privata, con obiettivi di nuova organizzazione degli uci e servizi per il cittadino. Sarà presentato il piano triennale delle opere pubbliche, con avanzamento progetti per il piano 2024, pianicando un totale di 35 milioni di euro".