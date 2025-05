Stoppini nuovo sindaco di Assisi: "Lavoriamo sul centro storico. Equilibrio tra residenti e turismo"

Per Valter Stoppini giusto il tempo minimo per assaporare la vittoria, con l’occhio già ai prossimi impegni. In mezzo anche la morte, ieri, del suocero Giulio Cioccoloni a velare di tristezza queste ore altrimenti frenetiche.

"C’è da formare la squadra come prima cosa – dice il sindaco Stoppini -, ma come prima cosa devo ringraziare tutti quelli che mi hanno votato e quelli che non lo hanno: sarò il sindaco di tutti per proseguire il lavoro fatto sino a ora. Sulla linea tracciata da Stefania Proietti, con grande rispetto istituzionale: io sarò il sindaco, lei la presidente della Regione e insieme lavoreremo per Assisi".

Assisi sulla ribalta nazionale e internazionale, Assisi con le problematiche dei cittadini di un comune di 27.800 abitanti e un centro storico in difficoltà…

"Siamo nell’anno del Giubileo, attendiamo la data della Canonizzazione di Carlo Acutis e ci attende poi l’ottavo centenario della morte di San Francesco – spiega Stoppini – Per il centro storico dovremo fare un tavolo con i residenti, con i commercianti, con le associazioni di categoria e insieme vedere quale sono le problematiche da risolvere. Le cose più urgenti sono di poter conciliare le esigenze di chi abita nel centro storico, con una ricognizione puntuale dei residenti, di chi vi ha le attività e nello stesso tempo dare un’accoglienza a chi viene a visitare la nostra città; cercare di trovare un giusto equilibrio tra i residenti e i pellegrini, che comunque sono per noi una risorsa".

Quindi?

"Occorre decidere insieme, io non sarò il sindaco che domani mattina dice chiudiamo il traffico dalle 8 a mezzanotte, le cose le dovremo condividere".

Per quali iniziative vorrà essere ricordato?

"Vorrei incidere in favore del centro storico, del traffico, della viabilità, del carico e scarico merci. Magari individuando aree fuori le mura per scaricare le merci per i negozi, le attività commerciali e trasportarle con le macchinine elettriche per limitare i disagi in città. Penso a una mobilità sostenibile e quindi magari aumentare le linee dei ‘pulmini’ che portano dai parcheggi a dentro il centro storico; a un progetto completo per la zona alta di Assisi, per la zona di espansione, perché è priva di parcheggi, di aree verdi. Trovando i finanziamenti magari con la Regione".

Intanto i varchi elettronici sono praticamente pronti.

"Sarà necessaria una sperimentazione e comunque dovremo condividere anche questo con abitanti e operatori, il modo come iniziare e da quando. Sicuramente non sarà l’estate, se ne parlerà alla prossima stagione, in un periodo di minor afflusso di visitatori, partendo dalla sperimentazione in modo tale che tutte le parti vengono a conoscenza di come funziona questo sistema".

Stoppini pensava di vincere così le elezioni?

"All’inizio ho sempre sperato in questo risultato. Ma i nostri avversari sono stati molto aggressivi, cattivi e non hanno parlato dei programmi o delle cose che avrebbero voluto fare o delle cose che erano state fatte e che secondo loro dovevano essere fatte diversamente. Mi dispiace che nessuno abbia preso le distanze da questo modo di fare, a cominciare dal candidato sindaco. Non faccio un rimprovero, ma di certo io avrei invitato a stare tranquilli e beati".

Maurizio Baglioni