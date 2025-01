Stili di vita sani e consapevoli: in programma 12 incontri in due mesi

Dodici incontri complessivi che si svolgeranno nel territorio del Trasimeno - suddivisi in tre edizioni parallele (area nord, ovest e sud) – e che avranno luogo nei mesi di gennaio e febbraio presso le sedi individuate dai Centri socio culturali di ciascuna zona. Organizzati per favorire l’adozione consapevole di uno stile di vita sano ed attivo, saranno ad ingresso libero e si terranno i martedì e giovedì pomeriggio dalle 15.30 alle 17,30. Il primo, dal tema “Pillole di vita: l’invecchiamento attivo una sfida, mille possibilità“, è in programma martedì 14 gennaio presso il Centro iniziativa sociale Aps Tuoro sul Trasimeno (area nord). Sarà replicato martedì 21 al Centro sociale anziani “R. Boldrini“ di Paciano (ovest) e martedì 28 presso il Centro sociale anziani “Q. Fratini“ Aps di Panicale e Piegaro (sud). Gli incontri sono inseriti nel progetto Sinapsi “Pillole di lunga vita“, promosso dalle Usl Umbria 1 e 2, dalla Regione Umbria, dalle Reti di promozione della salute aziendali, dal Piano regionale della prevenzione 2020-25 e dall’Unione dei Comuni di Trasimeno. Si partirà con i 12 incontri finalizzati ad affrontare le tematiche di particolare interesse del vigente Piano regionale di prevenzione (quali l’attività fisica, corretta alimentazione, sicurezza domestica e vaccinazioni raccomandate) per proseguire, da marzo, con un successivo ciclo di incontri dedicati ad altri argomenti quali comportamento a rischio (fumo, l’acol e il gioco d’azzardo), truffe, sicurezza alimentare, importanza della vita di relazione in un’era digitale. Ed ancora si parlerà di corretto uso dei farmaci, supporti sociali, per concludere a fine maggio con sicurezza stradale ed emergenza calore. Con “Pillole di lunga vita“, Sinapsi mette in campo gli operatori dei servizi sociosanitari del Distretto del Trasimeno diretto da Emilio Paolo Abbritti.