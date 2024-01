"Stiamo perdendo l’intensità mentale"

TERNI "La nostra prima mezzora è stata buona – commenta mister Roberto Breda – e sul primo gol ci sono stati degli errori, cosa che può capitare. Non dovevamo prendere il secondo subito dopo, ma rimanere in partita. Non è la prima volta che ci capita che dopo un gol ne prendiamo immediatamente un altro. E’ un aspetto che va al di là di ogni discorso tattico. Si tratta di attenzione e di interpretazione dei momenti. Se vai sotto 2-0 contro il Bari, che fa delle ripartenze una delle proprie armi, è ovvio che vai in difficoltà. Non siamo stati bravi a lavorare sulle ’preventive’ e a togliere la profondità agli avversari. Abbiamo concesso troppo. Ma da questa partita possiamo trarre tanti spunti su cui lavorare". "Dobbiamo ritrovare i principi che ci hanno consentito di fare un novembre e un dicembre importanti – continua l’allenatore delle Fere – Non sono scontati e dobbiamo sempre ricordarcelo. Dobbiamo dare tempo ai nuovi arrivati di inserirsi". Sul mercato: "C’è la volontà della società, del diesse e la mia di sostituire un giocatore importante come Falletti. E ne abbiamo alcuni che hanno fatto molto meglio di oggi. Sono giovani e devono capire che la Serie B non ti regala niente. Favilli è in fase di rientro e ci può dare un grande mano, come può farlo Dionisi. Non credo manchino i calciatori. Sta mancando quell’intensità mentale che avevamo e che ci permetteva di andare oltre le difficoltà".

Augusto Austeri