"Stefano Ragni racconta la vita e la musica di Puccini a Foligno: un viaggio emozionante nel tempo"

E’ stato il pianista Stefano Ragni, docente dell’Università per Stranieri di Perugia, ad illustrare la parabola umana e musicale del grande maestro lucchese Giacomo Puccini di fronte alla platea di studenti che ha gremito l’aula magna dell’Istituto tecnico economico aeronautico ‘F. Scarpellini’ di Foligno, diretto da Federica Ferretti. Un travolgente viaggio nel tempo, tra fine Ottocento e le prime due dècadi del ‘Secolo breve’, in una terra densa di contraddizioni, tra rivoluzione industriale, emigrazione di massa e un’annosa questione femminile che portò alla progressiva emancipazione della donna, a partire dall’ottenimento del diritto di voto. Il tutto attraverso le tappe della vita di un singolo, ancorché d’eccezione, come Puccini.

L’evento si inserisce nelle iniziative promosse dall’associazione ‘Gioventù musicale’ di Foligno in occasione delle celebrazioni per il centenario, che ricorre proprio quest’anno, della morte del celebre compositore toscano. L’incontro, moderato dalla professoressa Maria Carla Cicciola, docente di Storia dell’arte e vicepreside della scuola, era riservato agli studenti partecipanti al progetto ‘Educazione all’ascolto’, che prevede l’esecuzione dal vivo, all’Auditorium San Domenico, di brani di musica classica, cui segue un concorso letterario, bandito con il sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Foligno, per l’assegnazione di dieci borse di studio di 300 euro ciascuna. Ad accompagnare Ragni, studioso di formazione umanistica e formidabile divulgatore, capace di raccontare le cose con garbo e ironia, il maestro Giuseppe Pelli, presidente e direttore artistico della Gioventù Musicale.