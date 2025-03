Stay Hungry, Stay Timid. Lo show di Ruggero sul palco del Brecht

Arriva a Perugia, domani alle 21 al teatro Brecht di San Sisto “Stay Hungry, Stay Timid“, lo spettacolo teatrale di Ruggero de I Timidi (nella foto), cantautore e cabarettista friulano teatrale dalle sonorità senza tempo e dalle tematiche molto attuali. Il suo è uno show che riesce a essere contemporaneamente "un musical in costume, una masterclass e un album postumo", un viaggio musicale ironico e surreale attraverso il suo universo artistico, nel quale Ruggero svela retroscena e aneddoti dei suoi brani più iconici. Ma oltre ai classici, verranno presentati anche brani inediti e l’artista sarà affiancato dalla soubrette Fabiana Incoronata Bisceglia, con sketch e duetti dove il confine tra finzione e realtà diventa sottile. Ruggero de I Timidi è un personaggio creato dall’autore comico Andrea Sambucco che dopo aver spopolato su internet, su YouTube, in radio e in televisione, Ruggero de I Timidi – personaggio creato dall’autore comico Andrea Sambucco – si è lanciato anche nel mondo del fumetto e ora sta registrando grande successo a teatro. I biglietti sono in vendita su TicketOne.