“Stasera, punto e a capo!“, lo show a Solomeo . Viaggio negli anni Ottanta con Massimiliano Gallo

Indietro nel tempo, alla scoperta del fantastico mondo degli anni Ottanta. A regalarlo al pubblico sarà Massimiliano Gallo (nella foto), autore e interprete dello spettacolo “Stasera, punto e a capo!“ in scena domani alle 21 al Teatro Cucinelli di Solomeo, Con il popolare attore apprezzato in film e fiction televisive (lunedì sarà su Rai 1 con “Napoli milionaria“) ci sono Shalana Santana, Carmen Scognamiglio e l’ensemble diretta dal M° Mimmo Napolitano con Gianluca Mirra, Giuseppe di Colandrea, Davide Costagliola, Fabiana Sirigu. Uno show sui "miei anni Ottanta – racconta –, Gli anni della fiducia, del benessere, della positività. I primi video clip, gli Swatch, la New Wawe, il Commodore 64, il Muro di Berlino, Canale 5, la donna in carriera, il telefono a gettoni, Reagan e Gorbaciov. "Vorrei uno spettacolo straordinario – prosegue l’attore – una festa, un motivo per rincontrarsi e ridere di come eravamo, di quello che siamo diventati. Farà bene a quelli della mia generazione e farà bene anche ai millennium, che sorrideranno al pensiero di come vivevano i loro genitori. Sarà uno splendido viaggio, fatto di parole, immagini e canzoni. Voglio dividere con il pubblico le mie emozioni più grandi. Ho un sogno rispetto a questo spettacolo: vorrei stupire lasciare a bocca aperta e affidare una sensazione di gioia che accompagni per giorni. Mi piacerebbe far tornare un po’ bambini, dare la possibilità di riscoprire quello che abbiamo perso in questi anni. Siamo migliori di come siamo, e forse lo abbiamo dimenticato".

Intanto il Teatro Stabile dell’Umbria comunica che, per motivi legati alla compagnia, è stato annullato l’incontro con Silvio Orlando, previsto oggi alle 17.30 al Morlacchi, in occasione dello spettacolo “La vita davanti a sé“ in scena fino a domenica.