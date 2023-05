"Squadra forte e idee Premio al buon governo"

PASSIGNANO – "Eravamo sicuri del buon governo di questi anni con ottime risposte da parte della popolazione soprattutto nell’arco di questi ultimi mesi. La squadra che abbiamo proposto era forte, ne siamo stati certi fin da subito, e l’amministrazione uscente in piena collaborazione con in nuovi in lista. Con queste premesse abbiamo affrontato una campagna elettorale serena, parlando solo dei nostri progetti e del lavoro fatto e ancora da fare. Abbiamo parlato sempre di noi in campagna elettorale e degli altri non parlo nemmeno adesso". Abbraccia i suoi Sandro Pasquali davanti all’Istituto ’Dalmazio Birago’ sede dei seggi, e proprio indicando l’edificio spiega: "E’ stato anche il lavoro fatto sulla scuola a premiarci, l’abbiamo rimessa al centro della vita del villaggio anche con una grande operazione su ambiente e rifiuti con il decoro del lungolago". E domani da dove si riparte? "Dal sociale - afferma il neo rieletto sindaco - con la priorità di interpretare nuovi bisogni delle persone, e poi dalle infrastrutture come la rotatoria di San Donato e dalla vicenda Sai con cui siamo pronti a chiudere una partita". La festa è proseguita in piazza Garibaldi in serata, dopo l’attesa conta delle preferenze da cui risulta la rosa degli otto eletti (in ordine alfabetico in attesa del riscontro numerico): Letizia Capecchi, Francesco Carlani, Matteo Castellani, Paola Cipolloni, Laura Fabbri, Cristian Gatti, Stefano Mortini, Sandro Pinaglia. "E’ un grazie sincero da un ragazzo di Passignano ai suoi concittadini per un confronto sincero", le prime parole di Pasquali alla popolazione arrivata per festeggiarlo.