Sport e socialità Arriva la New Green Club. L’associazione gestirà gli impianti di Olmo

Rivitalizzare uno spazio urbano da qualche tempo rimasto inutilizzato. Va in questa direzione il contratto di locazione firmato tra la Provincia di Perugia e l’associazione sportiva dilettantistica “New Green Club“ per l’affidamento dei campi da calcio di Olmo, di fronte alla palestra scolastica provinciale. La consegna ufficiale della struttura sportiva al legale rappresentante della New Green Club, Claudio Costantini, da parte del dirigente del Servizio patrimonio Andrea Moretti è avveuta ieri.

L’accordo è stato stipulato a seguito di un avviso pubblico lanciato dalla Provincia, con l’obiettivo di valorizzare il proprio patrimonio e favorire lo sviluppo di strutture sportive accessibili alla comunità. Si tratta di una superficie complessiva di circa 5.150 metri quadrati, costituita da 4 campi da calcetto (recintati, con manto erboso sintetico e dotati di impianto di illuminazione), area antistante sistemata a parcheggio e pertinenze perimetrali con la presenza di prato. Il contratto, che avrà una durata di 9 anni con possibilità di rinnovo, prevede non solo la concessione delle rate di terreno, ma anche la possibilità per la New Green Club di effettuare miglioramenti e interventi sull’impianto, al fine di renderlo più funzionale. "Ringrazio la Provincia – ha detto Costantini – per aver dato fiducia a un progetto sportivo che non si limiterà solo al calcetto, infatti a breve realizzeremo anche dei campi da pickleball e tennis. La gestione sarà seguita principalmente da mio figlio Lorenzo e da Lorenzo Schippa, due giovani che con entusiasmo stanno già sistemando gli spazi in vista dell’apertura prevista a marzo".