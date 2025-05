Spoleto trionfa nei playoff e torna in Eccellenza: la gioia di Montesi e Cavalli

Spoleto torna in Eccellenza. La compagine del presidente Vittorio Montesi è la squadra delle finali. Due anni fa esatti la vittoria nello spareggio playoff contro il Tavernelle giocato al Bernicchi di Città di Castello. La retrocessione dello scorso anno e l’immediata risalita grazie alla vittoria, di misura, nella finale playoff del girone B di Promozione, al Blasone, contro un Foligno che mastica amaro. Due risultati su tre, oltre al fattore campo per i falchetti che, nell’ultima mezzora, hanno anche giocato con l’uomo in più dopo l’espulsione dell’ex Colarieti. Non è bastato però perché il carattere dello Spoleto è stato più forte. I biancorossi di Cavalli non hanno mai mollato trovando, al 92’, la magia decisiva, su punizione, firmata da Moreno Agostini: "Non ero al meglio ma volevo assolutamente dare una mano ai miei compagni e, per fortuna, è andata bene". Al settimo cielo anche il presidente Vittorio Montesi: "È il premio al lavoro fatto in questi anni. Abbiamo provato a riportare il calcio a Spoleto ripartendo dal basso, dai più piccoli. Siamo solo all’inizioe. Fatemi ringraziare i tifosi che non ci hanno mai abbandonato e ci hanno seguito in tantissimi anche a Foligno". Emozionato Alessandro Cavalli: "Sono state settimane difficili – sottolinea il tecnico – ma adesso godiamoci questa splendida promozione. È la gioia più bella della mia carriera in una piazza del genere, era quello che volevamo fin dall’inizio e ci siamo riusciti, sono troppo orgoglioso dei miei ragazzi". Una gioia incredibile anche per un folignate doc come Tommaso Piancatelli: "È tutto fantastico, in questo stadio con questa squadra, dispiace un po’ per aver vinto contro il Foligno che rimane la squadra della mia città, ma che bello". C’era due anni fa, c’è anche oggi e sempre da protagonista, Mikele Kola: "Avevo promesso al mister che l’avrei portato in Eccellenza – sorride – e così è stato. Sono contento per la società, per tutta la gente che ci ha seguito a Foligno".