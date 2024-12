SPOLETO – Spoleto ricorda Don Gianfranco Formenton, il parroco di San Martino in Trignano vicino ai più deboli, scomparso prematuramente qualche anno fa. Sono stati presentati alla biblioteca comunale di Palazzo Mauri gli scritti di Don Gianfranco Formenton raccolti in un libro curato dal professor Aurelio Fabiani dal titolo "Compagno, cittadino, fratello, partigiano". Le idee politiche di Don Gianfranco Formenton erano ben note e in più di un’occasione ha avuto modo di esprimerle. Numerosa la partecipazione di amici e conoscenti che lo hanno voluto ricordare. Dopo gli interventi dell’autore del libero Aurelio Fabiani e dell’ex consigliere comunale Antonio Briguori, hanno portato la loro testimonianza, Don Vito Stramaccia, Pierbruno Agostini, il presidente dell’Anpi Francesco Giannini, Luigino Ciotti del Circolo 1 maggio e giovani vicini a Gianfranco come Valerio Rosati.