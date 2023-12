“Spoleto per lo sport“. Riconoscimenti ad atleti, squadre, club e dirigenti

Il Comune premia squadre, società, allenatori, dirigenti e sportivi che si sono messi in evidenza nel 2023. Si chiama “Spoleto per lo sport“ l’evento voluto dall’assessore allo sport e vicesindaco Stefano Lisci e ieri, in un Palazzetto dello sport ’Don Guerrino Rota’ gremito, sono sfilati in passerella oltre settanta premiati. Il sindaco Andrea Sisti, influenzato, non ha potuto partecipare alla manifestazione che è stata presentata da Fabio Pinchi. Ecco tutti i premiati delle varie discipline. Burli Gianni, Giacomelli Adelmo Gabriele, Rustici Gabriele Pirri Sofia (pugilato), Bonacci Cristiano, Mud&Glory (sport estremi), Sci club Spoleto, Enrico Percivalle, Camilla Morichelli (sci alpino), : Ct Spoleto Bike, Bici Club Spoleto, Mtb Club Spoleto, Arcangeli Ursula, Paloni Riccardo, Desantis Alessandro, Musiani Giulio (ciclismo), Happy Dog Village, Paolo Gianfelici, Calandri Enrico e Owens, Chiroiu Angelica e Marley (canicross, agility dog), Country Club (Ministrini Federica, Bianconi Francesca, Pascucci Francesca, Tiberia Rachele, Tulli Ludovica, Cristofori Alicia, Tulli Anna, Zaffini Anna Maria e Venturi Tommaso), Centro Ippico La Somma (Nocchi Giada, Zaffini Flavio, Menghini Carlotta, Proietti Lippi Sofia, Menghini Camilla, Amici Alessia, Righetti Barbara, Diamante Allerino Germana, Recchi Giorgia) (equitazione), Moto Club Spoleto Lolli Cristian Venturi Remo, Altai Alessio, Paolo Ciri (motociclismo), La Fenice, Baban Luca, Roccetti Angelica, Santangelo Noemi Chiara, Emma Pioli Di Marco, Pietro Bencivenni, Proietti Sofia (ginnastica), Circolo Tennis Montarello, Emma Sereni, Piernera Lucrezia, Rambotti Nicola (tennis), Ducato Calcio Per Calcio Integrato, Ducato Calcio Per Calcio A, Superga 48, Spoleto Calcio, Segarelli Gianluca (calcio), Blubasket U15, (pallacanestro), Musco Sofia, Filippucci Stefano, Musco Giacomo, Nicolai Francesco, Filippi Carlo, Capoccia Gabriele, Piccioni Edoardo, Gori Mirko, Bibi Simone (arti marziali), Pietro Paloni (tennistavolo), Libori Sara, Cesarini Francesco, Paolucci Anna Lou (danza), Covelli Giuseppe Maria, Imbriani Maria Vittoria, Capone Matteo (tiro a volo), Pinchi Agata (calcio femminile), Lucrezia mancini, Palumbo Gaia, Piero Santarelli (nuoto), Vincenza Mari e Francesco Tardioli (pallavolo), Silvano mazzoni, marcelli Silvio, Orazi Irene, Calabresi Maria, Marco De Paolo e Michele Santirosi (atletica leggera).