’’Spoleto-Norcia Mtb’’ Mille ciclisti in arrivo

SPOLETO – Spoleto si prepara ad ospitare oltre mille amanti della bicicletta per la SpoletoNorcia in Mtb, giunta alla decima edizione e prevista per il 13 settembre, ma in città non ci sono rastrelliere per parcheggiare le bici. A porre la problematica all’attenzione dell’amministrazione comunale è il consigliere del Movimento 5 Stelle Samuele Bonanni, che raccoglie la segnalazione dell’organizzatore della cicloturistica Luca Ministrini.

Ebbene quello del parcheggio delle biciclette non è solo un problema che riguarda i partecipanti alla SpoletoNorcia in Mtb, ma anche tutti quei cittadini che usano la bicicletta quotidianamente per muoversi in città.

Con l’avvento del mezzo a due ruote con pedalata assistita o addirittura elettrico anche a Spoleto sono notevolmente aumentati gli utenti della bici sempre alle prese con evidenti problemi di parcheggio. Per questo motivo Bonanni chiede di installare delle rastrelliere nei punti nevralgici.