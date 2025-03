Spoleto, cambia la Ztl. Le modifiche al traffico

Da lunedì cambiano gli orari d’accesso alla zona a traffico limitato, Piazza del Mercato e Piazza Campello tornano ad essere aree pedonali sette giorni su sette. Le nuove disposizioni sono contenute nell’apposita ordinanza sindacale, pubblicata all’albo pretorio dell’ente. Dal 31 marzo al primo maggio il transito e la sosta nella ZTL A, con ingresso ai varchi di viale Matteotti (quadrivio), piazza San Domenico, piazzetta Porta San Lorenzo, via delle esterna delle mura sono vietati H 24 nei giorni prefestivi e festivi. Non è prevista alcuna limitazione nei giorni feriali. A partire dal 2 maggio e fino al 28 settembre invece entrerà in vigore l’orario estivo. Rimando interdetto l’accesso H24 nei prefestivi e festivi, è introdotto il divieto nei feriali dalle 20 e 30 alle 6 del giorno seguente. Dal 31 marzo al 28 settembre invece nella ZTL A1 (Piazza del Mercato, Piazza Campello) il transito e la sosta con ingressi da via della Trattoria e via Brignone 2° tratto (chiesa di Sant’Ansano) sono vietati ai non autorizzati per tutta la settimana H24. In attesa di una decisione definitiva sullo spostamento dei varchi elettronici, programmato dal comune e criticato dai commercianti, intanto la zona alta della città, quella tra Piazza Campello, via Saffi e Piazza del Mercato, già da prima di Pasqua e per tutta l’estate torna ad essere esclusivamente area pedonale. L’obiettivo è quello di favorire la permanenza dei turisti che visitano il centro storico.