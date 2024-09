Spirit Onlus compie venti anni: "Grande fiducia nelle potenzialità della riabilitazione equestre"

"Abbiamo iniziato con due cavalli e otto bambini. Ora abbiamo 14 cavalli e una media che oscilla tra i 120 e i 140 utenti all’anno". Sono i numeri che testimonia la forza e il successo dell’associazione Spirit, che compie 20 anni e li festeggia con un convegno-evento “Orizzonti e Non Confini“, in programma venerdì 13 settembre dalle 16.30 alla Sala Ex Refettorio della Biblioteca Sperelliana.

Un incontro per raccontare la meravigliosa avventura della onlus e offrire una serie di riflessioni sul potenziale della riabilitazione equestre. "Durante questo lungo periodo – raccontano i responsabili di Spirit – sono stati creati un Centro di Equitazione Integrata e un Centro Diurno per giovani adulti affetti da disturbo pervasivo dello sviluppo (l’attuale “Officina di Leonardo”), ma soprattutto abbiamo acquisito una grande esperienza e un’immensa fiducia nelle potenzialità della riabilitazione equestre". Per questo non ci si ferma qui, spiegano. "Non vogliamo solo celebrare i risultati , ma metterli a disposizione di quelli che sono ambiti ancora poco esplorati di applicazione dell’attività terapeutica equestre". Nasce da qui il Convegno, "perché crediamo che la riabilitazione equestre possa creare nuovi ponti che la colleghino a mondi quali la depressione, i disturbi alimentari e tanti altri". Tra i relatori (dopo i saluti della presidente Nicoletta Bambagioni e del sindaco Fiorucci) Maria Luigia Scala, psicologa specialista della terapia equestre, Moira Sannipoli, professoressa di pedagogia speciale all’Università di Perugia, Laura Dalla Ragione, direttore scientifico della rete Dca Usl Umbria 1, Silvia Fanucci, psicologa e psicoterapeuta, Chiara Casciani, logopedista.