Spettacolo delle Frecce Volo tricolore sul centro

Tutti con lo sguardo al cielo ieri mattina per il sorvolo sopra Perugia delle Frecce Tricolori. La pattuglia è voltata sopra i tetti di Corso Vannucci sbucando dai Giardinetti e ha regalato grandi emozioni a quanti sono accorsi per vedere il passaggio acrobatico dei veivoli. La flotta, dopo la puntata sull’acropoli, ha poi proseguito verso l’aeroporto san Francesco dove sono atterrati gli equipaggi e sono stati illustrati tempi e modi della manifestazione “Foligno Air Show” che si svolgerà oggi e domani all’aeroporto di Foligno. Il sindaco di Perugia, Andrea Romizi, ha espresso "riconoscenza all’aeronautica militare e alla pattuglia acrobatica che ha sorvolato Perugia tra l’entusiasmo della gente. Per lo scalo ci sono stati investimenti e lavoro che porteranno grandi frutti". Ieri mattina sono stati tanti, turisti compresi, a godersi lo spettacolo dell’aeronautica militare, immortalata da telefonini e fotocamere. "Con il sorvolo del capoluogo e una manifestazione in ogni regione l’aeronautica militare – dice il comandante – Stefano vit - ringrazia i cittadini nel suo centesimo anniversario: siamo tornanti in Umbria, a Foligno, dove c’è una pista corta e abbiamo fatto un grande lavoro di squadra per volare in sicurezza".